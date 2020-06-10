واشنطن 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسقال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن مجلسه التنفيذي وافق على قرض مدته 18 شهرا بقيمة خمسة مليارات دولار لأوكرانيا لمساعدتها للتغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.وأضاف الصندوق في بيان أن الموافقة تسمح لأوكرانيا بالحصول على الفور على حوالي 2.1 مليار دولار بينما سيجري صرف بقية الأموال على دفعات على مدار أربع مراجعات أثناء فترة الثمانية عشر شهرا.// انتهى //02:30ت م0255