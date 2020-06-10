كانبيرا 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الأسترالية عن عدم تسجيل أي حالة إصابة مجتمعية بفيروس كورونا في استراليا خلال ال 24 ساعة الماضية وذلك لأول مرة منذ وصول تفشي الفيروس إلى الذروة في شهر مارس الماضي.وأوضحت وزارة الصحة الفيدرالية الاسترالية ان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في استراليا وصل الى 7267 اصابة تعافى منها 6720 شخصا دون تسجيل اي حالات وفاة جديدة في ال 24 ساعة الماضية حيث ما زال عدد الوفيات عند 102 حالة وفاة.// انتهى //06:08ت م0002