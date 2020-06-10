عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
الأربعاء 1441/10/18 هـ الموافق 2020/06/10 م واس
الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية). فيما تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.
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