الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: صحة المواطن والمقيم أولاً.القيادة تهنئ رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني.خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع البريطاني التعاون المشترك.أمير تبوك يلتقي رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين.حسام بن سعود يعتمد التصاميم لمشروع تطوير المنطقة المركزية.أمير الشرقية ونائبه يلتقيان مدير فرع الهلال الأحمر.أمير الجوف يستعرض خطة غرفة العمليات المشتركة.. ويدشن ثماني عيادات لـ«تطمن».أمير القصيم يثمّن تبرع العثيم بأرض و15 مليون ريال لإنشاء مستشفى الكبد التخصصي.السديس يشيد بجهود الصحة والهلال الأحمر في المدينة.مذكرة تفاهم لتحفيز تأسيس تجمعات صناعية عسكرية.لجنة النقل في الشورى تدرس أداء هيئة الموانئ.108571 إصابة مؤكدة بكورونا و40 % من الحالات ارتبطت بالمخالطة في الرياض وجدة.غلاب :إقرار الحوثيين للخُمس يقود اليمن لاقتتال أهلي محتمل.استعدادات إسرائيلية لتصعيد فلسطيني على خلفية مزاعم ضم الضفة.«التراخي مع كرونا».. الخطر الأكبر.الرئيس الكازاخي.. عام من الوعود إلى الإنجازات.مساعٍ جزائرية لاحتواء تطورات الأزمة الليبية.آل الأسد وآل مخلوف.. منافسة تاريخية على نهب سورية.// يتبع //07:43ت م0005