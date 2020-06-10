وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الالتزام ليس ترفاً) : تحدثنا كثيراً عن الوعي المجتمعي ودوره المؤثر في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن بذاك الوعي نستطيع تجاوز هذه الجائحة - بعون الله وتوفيقه -، ولكن هناك بعض الناس يرون في الالتزام بالإجراءات نوعاً من التقيد لا يمكن التمسك به، وهم بذلك يؤذون أنفسهم ومن حولهم، ويعرضونهم لمخاطر لا يعلم نتائجها إلا الله.وأضافات أن الالتزام بالإجراءات - كما قلنا سابقاً وسنكرر - ليس ترفاً يمكن تجاوزه، إنما هو ضرورة قصوى لا بد من الالتزام بها والتقيد بإجراءاتها؛ لأننا بذلك نقلل من عدد الإصابات، فإن يصرح المتحدث باسم وزارة الصحة أن أربعين في المئة من الإصابات نتجت عن تخالط اجتماعي، وهي نسبة ليست بالصغيرة أبداً قياساً على أن سببها واحد، فالتخالط الاجتماعي مع عدم التقيد بالإرشادات الصحية يعني انتقال العدوى من شخص لآخر في ذاك المحيط وخارجه، وأبعد من ذلك إلى أناس ملتزمين بالتباعد الاجتماعي، ولكنهم يعملون مع الآخرين في بيئة عملهم، وهنا النتائج لن تكون طيبة على الإطلاق والعكس صحيح.وتسائلت ماذا لو أننا كنا على قدر أكبر من المسؤولية نحو أنفسنا وعائلاتنا ومحيطنا الاجتماعي، ماذا لو كنا أكثر التزاماً وأكثر حيطة وأكثر حرصاً، هل ذلك سينقص من قدرنا، هل في ذلك معابة علينا؟، بالعكس سنكون - بحول الله وقوته - أكثر أماناً ونثبت أن وعينا بلغ مستوىً نفتخر به.وختمت :صحيح أن الوعي الاجتماعي ليس على درجة واحدة، بل هو مختلف حسب معطيات عديدة، وهذا لا يمنع أن يكون الأكثر وعياً مرشداً ودليلاً لمن هو أقل وعياً، ففي ذلك أجر له أن بصّره بعاقبة تصرفاته التي لن تقتصر عليه، وربما تتعداه إلى أحب الناس إليه.// يتبع //07:43ت م0006