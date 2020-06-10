نجران 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو ، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //08:49ت م0010