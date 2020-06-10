طرابلس 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تجديد المملكة العربية السعودية، ترحيبها بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، وأيدت الدعوة إلى وقف إطلاق النار، كما رحبت بالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي وتغليب المصلحة الوطنية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وأشارت إلى تأكيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، حرصه على توفير كل الاحتياجات والمتطلبات للمفوضية العليا للانتخابات، وتهيئة الظروف الموضوعية المناسبة لإجراء انتخابات، مضيفًا أن الانتخابات خيار ومطلب لكل الليبيين من أجل تأسيس الشرعية من مصدرها الأساسي والوحيد الذي هو الشعب.وتطرقت الصحف إلى تعبير سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عن مخاوف فورية بشأن احتمال حدوث أزمة إنسانية أخرى في ليبيا، خاصة في سرت، مضيفة أن هناك اهتمام خاص بضمان ألاّ يضطر سكان هذه المدينة إلى خوض تجربة معركة أخرى مدمّرة في مدينتهم.ونقلت الصحف مطالبة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا لويجي دي مايو، جميع الأطراف الليبية والدولية بوقف جميع العمليات العسكرية بشكل فعال وفوري والانخراط بشكل بناء في مفاوضات (5+5)، على أساس مشروع اتفاقية 23 فبراير، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمعدات العسكرية الموردة.وتناولت تأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ضرورة وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت في ليبيا، وعبرا خلال اتصال هاتفي عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا، مشيدين بجهود الوساطة المصرية للتسوية الليبية، استكمالا لمقررات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على إعلان المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية محمد بلعيد أوسعيد، ترحيب بلاده بكل مبادرة غايتها وقف إطلاق النار في ليبيا مهما كان مصدرها، مؤكدا التزامها الحياد في الأزمة.// انتهى //09:17ت م0012