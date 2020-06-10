حائل 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتب سموه بقصر أجا أمس رجل الأعمال حمود الرضيمان لتبرعه للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل "رفاق" بعقارات تقدر بأربعة ملايين ريال.وقدم سمو أمير المنطقة شكره وتقديره لرجل الأعمال لمبادرته في الوقف الخيري للأيتام، منوهاً بالأثر الإيجابي الذي ينعكس في التكاتف الاجتماعي واستشعار المسؤولية الاجتماعية من رجال الأعمال تجاه المنطقة وأبنائها.من جهته عبر الرضيمان عن امتنانه لسمو أمير المنطقة على استقباله ودعمه وتحفيزه، واصفاً التبرع باليسير تجاه الوطن المعطاء، وأن للوطن حق على رجال الأعمال.// انتهى //10:01ت م0014