الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واساستفاد أكثر 20 ألف مراجع من خدمات مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر خلال الربع الثاني من عام 2020م حيث بلغ عدد مراجعي الطوارئ 16952 مراجعاً والعيادات الخارجية 2484 مراجعاً ،فيما انتفع من خدمات توصيل الأدوية 2106 مرضى ،و45 مريضا من خدمة استقبال الأدوية المقيدة من المستشفيات التخصصية كما تمت خدمة 863 مستفيد في الاستشارات الدوائية وأيضاً تمت زيارة عدد 415 مريضاً في الطب المنزلي وتم عمل 338 عملية جراحية خلال نفس الفترة .يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" توفر خدماتها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية الوكالة المساعد للتواصل.// انتهى //11:26ت م0028