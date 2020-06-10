الرياض 18 شوال 1441هـ الموافق 10 يونيو 2020م واسرفع زيد بن محمد بن عبدالله بن عون شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة .وعبر عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدا أنها ستكون ـ بإذن الله تعالى ـ دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن .كما قدم ابن عون الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ولمعالي مساعده الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، على ثقتهما ودعمهما له، ولوزارة الرياضة ومنسوبيها، سائلاً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع، ويعينه على أداء مهامه على الوجه الأكمل.// انتهى //11:28ت م0029