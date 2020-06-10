سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين
الأربعاء 1441/10/18 هـ الموافق 2020/06/10 م واس
الخليل 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الإخوة: إياد ورشيد، وعمر محمود رشيد، واستولت على مخرطة تعود لعائلتهم.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة لشيوخ شمال الخليل، واعتقلت مهند موسى نعيم الحلايقة ، وعامر عويضات.
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