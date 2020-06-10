الخليل 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الإخوة: إياد ورشيد، وعمر محمود رشيد، واستولت على مخرطة تعود لعائلتهم.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة لشيوخ شمال الخليل، واعتقلت مهند موسى نعيم الحلايقة ، وعامر عويضات.// انتهى //11:36ت م0031