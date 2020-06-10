بغداد 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على المحادثات العراقية الأمريكية المزمع انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة عبر دائرة إلكترونية مغلقة.وأشارت إلى أن هذه المحادثات تأتي لتفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي للتعاون بين البلدين المبرمة بين العراق والولايات المتحدة عام 2009، وتشمل ملفات التعاون الثنائي العسكري والأمني والاقتصادي والتعليمي والثقافي والتقني.ونوهت الصحف بأهمية هذه المحادثات كونها تأتي متزامنة مع تصاعد التهديدات الإرهابية على الأراضي العراقية، لاسيما في محافظات ديالى وكركوك والأنبار، فضلًا عن كونها تأتي في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها العراق نتيجة تدني ايراداته من مبيعات النفط، والناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.ودعت إلى تفعيل الجوانب الاقتصادية في اتفاقية الإطارالعراقية الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ منذ نحوعشر سنوات, نظرًا للظروف المالية التي يمربها العراق حاليًا, والتي تتطلب وضع خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف.وعرجت صحف العراق على ترقب الأوساط السياسية ما سيفضي إليه الحوار الإستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن، والذي يشارك فيه كبار الخبراء والمسؤولين في كلا البلدين، ويتناول مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية بكل تفاصيلها السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.// انتهى //11:38ت م0032