عام / تقني نجران يعلن الأحد المقبل بداية التسجيل للبكالوريوس المسائي للعام القادم
الأربعاء 1441/10/18 هـ الموافق 2020/06/10 م واس
نجران 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس
أعلن فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران بدء القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس المسائي في الكلية التقنية للبنين بنجران ، الأحد المقبل، للعام التدريبي القادم إلكترونياً لمدة 10أيام .
وأوضح الفرع أن التخصصات المتاحة لدرجة البكالوريوس للعام التدريبي 1442 هـ هي : الإدارة العامة ، وهندسة دعم نظم الشبكات ، وهندسة قوى وآلات كهربائية ، وهندسة برمجيات الحاسب.
وأشار إلى أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة المسائية للبنين لحاملي المؤهلات التالية : دبلوم معاهد الشراكات الإستراتيجية ، ودبلوم كلية الاتصالات التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف ، ودبلوم الكلية التقنية درجة جامعية متوسطة في العلوم ،ودبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة ، ودبلوم تخصصات صحية ، ودبلوم كلية خدمة المجتمع ، ودبلوم معاهد التدريب الأهلي ، ودبلوم المعهد الوطني للتقنية ،ودبلوم تقني من خارج المملكة ، ودبلوم كليات التميز.
وحدد تقني نجران عدد من الشروط للقبول ومنها ، ألا يكون المتقدم خريجاً من ذات البرنامج المتقدم عليه أو مستمراً به عند التقديم ، وألا يترشح إلى أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.
وأكد أن البرنامج التدريبي سيمتد لعامين ونصف العام ، سيتحصل في نهايته الخريجين على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة التقنية وبكالوريوس التقنية الإدارية.
وأشار إلى أن فرصة التقدم للبرنامج متاحة للموظفين وغير الموظفين حسب آلية القبول . مؤكداً أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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11:39ت م
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