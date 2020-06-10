نجران 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأعلن فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران بدء القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس المسائي في الكلية التقنية للبنين بنجران ، الأحد المقبل، للعام التدريبي القادم إلكترونياً لمدة 10أيام .وأوضح الفرع أن التخصصات المتاحة لدرجة البكالوريوس للعام التدريبي 1442 هـ هي : الإدارة العامة ، وهندسة دعم نظم الشبكات ، وهندسة قوى وآلات كهربائية ، وهندسة برمجيات الحاسب.وأشار إلى أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة المسائية للبنين لحاملي المؤهلات التالية : دبلوم معاهد الشراكات الإستراتيجية ، ودبلوم كلية الاتصالات التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف ، ودبلوم الكلية التقنية درجة جامعية متوسطة في العلوم ،ودبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة ، ودبلوم تخصصات صحية ، ودبلوم كلية خدمة المجتمع ، ودبلوم معاهد التدريب الأهلي ، ودبلوم المعهد الوطني للتقنية ،ودبلوم تقني من خارج المملكة ، ودبلوم كليات التميز.وحدد تقني نجران عدد من الشروط للقبول ومنها ، ألا يكون المتقدم خريجاً من ذات البرنامج المتقدم عليه أو مستمراً به عند التقديم ، وألا يترشح إلى أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.وأكد أن البرنامج التدريبي سيمتد لعامين ونصف العام ، سيتحصل في نهايته الخريجين على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة التقنية وبكالوريوس التقنية الإدارية.وأشار إلى أن فرصة التقدم للبرنامج متاحة للموظفين وغير الموظفين حسب آلية القبول . مؤكداً أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //11:39ت م0033