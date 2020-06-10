رام الله 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم رفض مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية مخطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، منددًا بأي إجراءات أحادية الجانب، وأن أي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، في محافظتي القدس وأريحا والأغوار.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 5 مساكن من الصفيح، في برية السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة، ومنزلًا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ، 22 فلسطينسًا من الضفة الغربية، بينهم أخوة وطلبة في الثانوية العامة، رافقت ذلك اعتداءات على المواطنين، وتخريب لمحتويات المنازل، واستدعاءات.وأولت اهتمامًا بتأكيدات مستشار رئيس جمهورية بلغاريا لشؤون السياسة الخارجية نيكولاي ميلكوف، رفض بلاده للضم والاستيطان الإسرائيلي، والمستمسك بالقانون والقرارات الدولية، واعتبره الضم مخالف للقوانين والمواثيق الدولية.ورصدت اقتحام المئات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، وأن الفيروس أودى بحياة 407,958 شخصًا في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، أكثر من 7 ملايين، و181 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 3 ملايين و505 آلاف مريض.// انتهى //11:41ت م0034