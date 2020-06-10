تونس 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم نبأ تمكن تونس لليوم السادس على التوالي من عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا داخل البلاد.وتحدثت عن توقف إنتاج النفط في حقل الشرارة الليبي للمرة الثانية خلال 24 ساعة، عقب الإعلان عن استئنافه.وأشارت صحف الأربعاء إلى تأكيد وزير العدل الأمريكي وليام بار أن السلطات تعتزم اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة تنظيم أعمال شغب خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة في الولايات المتحدة.وتناولت تسجيل مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، 56 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العاصمة الروسية 3085 حالة منذ بدء انتشار الوباء.وأخبرت صحف تونس عن إعلان حكومة بوروندى وفاة رئيسها السابق بيير نكورونزيزا إثر إصابته بأزمة قلبية.// انتهى //11:50ت م0038