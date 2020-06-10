رام الله 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسجّلت فلسطين اليوم إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة أريحا والأغوار، و6 حالات تعاف في محافظتي القدس والخليل.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابة الجديدة هي لسيدة 54 عاماً، وقد انتقلت إليها العدوى من قريبتها التي تسكن بئر السبع وزارتها في أريحا، مشيرة إلى أن حالات التعافي الجديدة، سجلت 5 منها في بيت أولا بمحافظة الخليل، وحالة واحدة من كفر عقب، لترتفع بذلك حصيلة حالات التعافي إلى 565، ما نسبته 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة.وبينت أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى اليوم ارتفعت إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس، و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.ولفتت إلى أن حصيلة الإصابات النشطة تبلغ 92 حالة، بينها 23 في مدينة القدس، و19 في محافظة الخليل، و16 في قلقيلية، 4 في جنين، وحالتان في أريحا، 28 في قطاع غزة.// انتهى //12:06ت م0040