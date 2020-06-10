الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم من معالي وزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه على مختلف الصعد، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات وباء كورونا المستجد والجهود الدولية المبذولة حياله.// انتهى //13:27ت م0069