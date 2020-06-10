الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم من معالي وزير خارجية جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات جائحة كورونا المستجد حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعياته.// انتهى //13:31ت م0073