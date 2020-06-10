الداير بني مالك 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأصدر معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قراراً بالموافقة على تحويل فرع الكلية التقنية للبنين في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان إلى "كلية تقنية مستقلة" بعد أن حقق الفرع معايير التحويل بدءًا من العام التدريبي ١٤٤٢هـ .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فوزي رضوان ،أن تحقيق هذا الإنجاز بتحويل فرع الكلية التقنية بالداير بني مالك إلى كلية تقنية مستقلة بمسمّى ( الكلية التقنية للبنين بمحافظة الداير بني مالك ) هو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات السابقة لتصبح الكلية منظومة تدريبية مستقلة ومتكاملة ، مبيناً أن عدد الكليات التقنية بالمنطقة بلغ خمس كليات تقنية .وأشاد بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني بالمنطقة كغيرها من مناطق وطننا العزيز من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، منوهاً بالمتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لكل ما يهم الكلية والخدمات التقنية والمهنية المقدمة لأبناء وبنات المنطقة.وأبان المهندس رضون أن تحويل فرع الكلية التقنية للبنين بالداير بني مالك إلى كلية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الإمكانات البشريّة وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية ، مؤكداً أهمية خطة التحول لبعض المنشآت التدريبية التي وضعتها المؤسسة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية نظراً لحجم الإقبال المتزايد على برامج المؤسسة الأمر الذي أسهم في زيادة التخصصات المهنية والتقنية بالكليات الجديدة بهدف تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق حاجة قطاع الأعمال بالمملكة.// انتهى //13:39ت م0077