المدينة المنورة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسوقعت جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة أمس اتفاقية تعاون في مجال التدريب بهدف تأهيل وتمكين أبناء الأسر المستفيدة من خدماتها وتعزيز قدراتهم بحسب متطلبات وحاجات سوق العمل بما يسهم في فتح أبواب الفرص الوظيفية لهم وصولا إلى الاعتماد على أنفسهم .وأوضح الأمين العام للجمعية المهندس صالح بن عبدالعزيز جبلاوي أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن برامج الخطة التطويرية للجمعية التي تركز على الجانب التنموي للمستفيدين من خِدْماتها، وذلك مواكبة لرؤية المملكة 2030 حيث تشمل برامج التدريب أيضاً منسوبي الجمعية والمهتمين من مختلف القطاعات لاسيما من يعملون في القطاع الخيري .وأضاف أن الاتفاقية التي وقعت بالتعاون مع مركز موارد الخليج للتدريب ونادي آفاق المعرفة للتدريب ، تتضمن التعاون والتكامل بين الطرفين في مجالات الإعداد والتنسيق وتوفير الحقائب التدريبية المناسبة ، مقدما شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة الجمعية على اهتمامه ودعمه للجمعية في مختلف مناشطها، وكذلك الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب المنطقة على عنايته بالجمعية ومتابعته لبرامجها المختلفة .// انتهى //13:49ت م0080