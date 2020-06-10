عرعر 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي، الذي قدم لسموه تقريرًا عن الشبكة الكهربائية.وجرى خلال الاستقبال بحث الأمور ذات العلاقة بخدمات الشركة، ومناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء المنطقة.واطلع سموه على جهود الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة بمضاعفة إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة ارتفاع الاستهلاك في موسم الصيف عبر مجموعة من الخطط التشغيلية لضمان استمرارية الخدمة .وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، مشدداً على ضرورة إصدار فواتير الاستهلاك الشهرية بدقة عالية، والاستماع لشكاوى المستهلكين ومعالجتها أولا بأول دون تأخير، داعيًا المواطنين لترشيد الاستهلاك من خلال جميع الوسائل المتاحة سواء الأجهزة الموفرة للطاقة أو وسائل العزل الحراري المتاحة.ووجه سموه بضرورة تكثيف حملات التوعية للمستهلكين لترشيد الاستهلاك والتعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير وسائل الترشيد الفاعلة.من جانبه أعرب المهندس المصلوخي عن شكره وامتنانه للأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه ووقوفه الدائم، منوهًا بحرص ومتابعة سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //15:08ت م0097