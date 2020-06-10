أبها 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسباشر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير ممثلا في إدارة التسوية الودية، جلسات الصلح في القضايا العمالية عن طريق الاتصال المرئي عبر نظام ( webex Meet).وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة هادي بن عايض الشهراني ، أن هذه المبادرة تأتي ضمن آلية التطوير في رفع كفاءة إدارة التسوية الودية، من أجل التسهيل على أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل الإدارات للحفاظ على صحتهم وضمان التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الجلسات الافتراضية تتم بشكل مباشر وبحضور أطراف النزاع عن بعد وفي حالة وصول طرفي النزاع لتسوية ودية يتم إصدار قرار مصالحة واجب التنفيذ، أما عند عدم التوصل إلى تسوية ودية بين الاطراف فيتم إحالة الدعوى الى المحاكم العمالية بحكم الاختصاص ومتابعة باقي الإجراءات لديهم.// انتهى //15:15ت م0102