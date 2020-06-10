الرياض 18 شوال 1441 الموافق 10 يونيو 2020 واسأنهت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تسجيل هويتها الجديدة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في خطوة مهمة تهدف إلى حماية حقوق العمل بها واعتمادها بشكل رسمي وتحت مظلة رسمية، من خلال تسجيل شعار الجامعة كعلامة تجارية خاصة لحمايتها من التقليد والتشابه والاستخدام غير المصرح به، كما أن تسجيل الشعار يكفل للجامعة الانتفاع به أو التصريح للغير بالانتفاع به مقابل اشتراطات واتفاقيات قانونية، إضافة إلى القيمة المضافة للجامعة كون شعارها علامة مسجلة، مما يحقق الثقة لدى منسوبيها والمتعاملين معها والمستفيدين منها.وارتكزت فلسفة تصميم شعار الجامعة على إبراز الدور الكبير الذي قامت به الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في تاريخ المملكة العربية السعودية والصفات التي تميزت بها، دمجاً مع شخصية الجامعة وقيمها وما تنتهجه في رؤيتها ومخرجاتها وما تتميز به من طابع عمراني هندسي أصيل للخروج بمفهوم واضح لهوية تعكس روح الجامعة وطابعها.وأوضحت عميدة كلية التصاميم والفنون ورئيسة فريق تطوير هوية الجامعة الدكتورة مها خياط أن شعار الجامعة يتكون من اسم الأميرة نورة بنت عبد الرحمن منسوخاً عن خط يدها، ورسم تجريدي لشكل مبنى الإدارة في الجامعة من منظور علوي، إضافة إلى زخرفة هندسية مستوحاة من النمط الزخرفي المعماري الذي تشتهر به الجامعة، لتجتمع كل تلك العناصر في شكل دائري منتظم يحمل دلالات رمزية تعبر عن الحياة والمرأة والاستمرارية.يشار إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت منذ بدء مراحل مشروع تطوير الهوية على إبداع أسلوب خاص ونمط مميز لها في كل خطوة تخطوها في هذا المشروع، بدأً من إسناد هذا العمل لكلية التصاميم والفنون ومنسوباتها لتصميمه، ومروراً بفكرة خلق معزوفة خاصة للجامعة تميزها ووصولاً لتصميم خط خاص باسمها.//انتهى//15:19ت م0103