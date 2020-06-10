المدينة المنورة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسوقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول ( بنين - بنات ) اليوم ، اتفاقية تعاون مع فريق " صنائع المعروف " التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمنطقة ، بهدف المساهمة في تقديم خدمات إدارة الاختبارات والقبول عبر أفراد الفريق وإيصال الوثائق إلى منازل الطلاب والطالبات تماشياً مع الاحترازات والتدابير الوقائية المبلغة من وزارة الصحة .وأكد مدير عام والتعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم على أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقية والشراكات وفي مثل هذا الوقت والتي تسعى الإدارة من خلالها التماشي مع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من زوارة الصحة ومن ضمن مبادرة ( وثيقتي ) المقدمة من إدارة الاختبارات والقبول إلى ، نشر ثقافة العمل التطوعي باعتباره أحد أبرز مستهدفات رؤية 2030، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارة الاختبارات و القبول عبر أفراد الفريق التطوعي ودعم التعاون بين الفرق التطوعية الوطنية والمؤسسات الحكومية .ومن جانبه أوضح مدير الاختبارات والقبول بتعليم المدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز الحجيلي ، بأن الإدارة سعت من وراء توقيع هذه الاتفاقية مع فريق صنائع المعروف التطوعي إلى تقديم الخدمات لمستفيدي إدارة الاختبارات والقبول(بنين/بنات) بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة وإيصال الوثائق الدراسية للطلاب و الطالبات إلى منازلهم وذلك بالتنسيق مع إدارة الاختبارات والقبول (بنين/بنات) .// انتهى //15:20ت م0104