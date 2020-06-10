الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأقيمت أمس الدورة التدريبية الموسوعة لتأهيل المدربين في الرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص, بمشاركة أكثر من 200 مدرب ومدربة ألقاها " عن بعد" مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية في الأولمبياد الخاص الدولي الدكتور عماد محي الدين, التي ينظمها الأولمبياد الدولي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي.واستعرض محي الدين خلال الدورة تاريخ دخول الرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص منذ عام 1989 ، التى حققت الكثير من الأهداف السامية التي كان يسعى إليها الأولمبياد الخاص من الدمج وتقبل الآخر.وقال: "لو نظرنا إلى آخر الأرقام الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستطعنا أن ندرك أهمية الرياضيات الموحدة, حيث أن آخر احصائيات المنطقة تشير إلى وجود 198482 لاعباً ولاعبة من بينهم 23833 يشاركون فى الرياضات الموحدة, ويقام فى العام الواحد 3559 مسابقة ولدينا 10472 مدرباً ومدربة, إضافة إلى 222 مدرسة موحدة بالمنطقة، ونسعى لزيادة تلك الأرقام مع انتهاء جائحة كورونا وعودة النشاط" ، مؤكداً أن تلك الدورات شديدة الأهمية لأها تجذب إلى الرياضات الموحدة المزيد من المدربين.بدوره عبر المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمى عن سعادته البالغة بهذا الإقبال من قبل المدربين والمدربات، حول الرياضات الموحدة التى تعد من الجوانب المميزة التي أتاحها الأولمبياد الخاص بأن يشارك ذوي الإعاقة الفكرية مع أقرانهم من غير المعاقين فى فريق واحد.وقال: "تأتي أهمية هذه الدورة الافتراضية لتجهيز عدد كبير من المدربين والمدربات مع عودة الأنشطة بانطلاق برنامج موسع للرياضات الموحدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ونسعى إلى الوصول لعدد أكبر من المشاركين فى تلك الرياضيات خاصة مع تزايد الإقبال الهائل الذي تشهده الرياضات الموحدة فى العالم التي تتميز بأنها تشمل الرياضات الجماعية والفردية".وأضاف: "لدينا خطة متكاملة اعتمدها مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي وزيرة شئون الشباب شما المزروعي وبدأنا بالفعل الخطوات التنفيذية لها، التى روعى فيها تغطية جميع الجوانب المتعلقة بأنشطة الأولمبياد الخاص ومحاولة الحفاظ على الإرث الذى جنيناه من استضافة أبوظبى للألعاب العالمية عام 2019".// انتهى //15:20ت م0105