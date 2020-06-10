كابل 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسلقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم اليوم وأصيب آخر في انفجار بمنجم فحم في الإقليم الواقع بشمال البلاد .وقال نائب حاكم سامانجان بأفغانستان صفات الله سامانجاني في تصريح صحفي : إن شخصين لقيا حتفهما في الانفجار خارج المنجم، مشيرًا إلى أن فريق البحث عثر أيضا على أربعة جثامين في الأنفاق.وأضاف أن 12 عاملا على الأقل مازالوا عالقين داخل المنجم وتوجد مخاوف من أن يكونوا قد توفوا جميعا، وكان 16 عاملا على الأقل يعملون داخل المنجم في وقت الحادث.وقال المسؤولون: إنه في صباح أمس الثلاثاء انفجرت ثلاثة مناجم فحم مجاورة جراء اشتعال غاز الميثان في مقاطعة دار الصوف وهي جزء من إقليم سامانجان الفقير.الجدير بالذكر أن الكثير من الأشخاص في الإقليم يعملون في عمليات التعدين غير الرسمية التي تجري بدون معدات سلامة ملائمة .// انتهى //15:21ت م0106