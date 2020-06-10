الدمام 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأنجزت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي العديد من أعمال إزالة مظاهر التلوث البصري والمخيمات العشوائية وإصلاح الشوارع والأرصفة واللوحات الإرشادية، في حاضرة الدمام.وتضمنت الأعمال المنجزة إصلاح ومعالجة ١٠٦ آلاف متر مربع من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة ٤٤٦٨٤٠ شجرة ووردة، وإزالة ٤٤ حوشا واستراحة ومخيم عشوائي، وإصلاح ٥٧ لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، إضافة إلى إصلاح ٢٠٨٤٤ مترا طوليا من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإزالة ٢١٢ لوحة دعائية مخالفة.كما تضمنت الأعمال المنفذة معالجة ٥٢ من واجهات المباني والمحلات، وإزالة ٢٢ مظلة وهنجر مخالفة داخل الأحياء، وإزالة ١٥٥٠ مترا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وكذلك معالجة وضع ٣٧٤ من الباعة الجائلين المخالفين، وإزالة ٧٠٧٦٨ مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح ٨٢٧ عمود إنارة، ومعالجة واستبدال ١٦٤٢٥ حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إصلاح وتأهيل ٦٤٢٥٣٥ مترا مربعا من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة ١٣٢ سيارة تالفة ومهملة.ويأتي تنفيذ هذه الأعمال امتداداً لحملات الأمانة الشاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة لتحسين المشهد البصري، وتحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، وذلك لتعزيز السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.// انتهى //15:24ت م0107