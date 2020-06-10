الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واستنظم اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم دورات تدريبية "افتراضية" للاعبين السعوديين من الجنسين في الدوريات السعودية بمختلف درجاتها.وتشمل الدورة موضوعات ( تغذية الرياضيين - علم النفس الرياضي - الإصابات الرياضية - الاحتراف الرياضي الحقوق والواجبات- المماراسات اليومية من منظور فسيولوجيا الجهد البدني وقانون لعبة كرة القدم واللعب النظيف ).وستقام الدورة يومي الأربعاء الخميس 17 - 18 يونيو 2020 عند الـ 9.00 مساءً للاعبين المحترفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم, فيما ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 يونيو 2020 في نفس التوقيت للاعبين المحترفين في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى, ويومي الاثنين والثلاثاء 29 - 30 يونيو 2020 للاعبين في الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية, ويومي الأحد والاثنين 5-6 يوليو 2020 للاعبين في بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة, وأخيراً تقام يومي الأحد والاثنين 12 - 13 يوليو 2020 للاعبين في دوري وبطولة المملكة للفئات السنية.// انتهى //15:33ت م0109