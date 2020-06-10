بغداد 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1146 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد , مما رفع حصيلة الإصابات الكلية منذ تفشي الوباء حتى اليوم إلى 15414 إصابة مؤكدة .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن الإصابات الجديدة توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط وصلاح الدين ودهوك وميسان والمثنى والسليمانية وديالى وبابل وذي قار ونينوى وكركوك والأنبار.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد الوفيات الكلية إلى 426 حالة, فيما تم تسجيل 383 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 6214 حالة ، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات إلى اليوم 8774, منهم 88 في غرف العناية المركزة .// انتهى //17:02ت م0145