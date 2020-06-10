الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسيلتقي غداً على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" فريقا إشبيلية وريال بيتيس في "ديربي الأندلس" في افتتاح الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والأولى في استئناف المسابقة المعلقة منذ قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.وكان الديربي مقرراً في 15 مارس الماضي على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بيد أن تفشي فيروس "كوفيد-19" حال دون ذلك، وانتظر الفريقان قرابة ثلاثة أشهر ليتواجها على الملعب ذاته ولكن هذه المرة بدون جمهور.ويكتسي الديربي أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين بالنظر إلى الندية الكبيرة بينهما منذ زمن بعيد. وإذا كان ريال بيتيس أول فريق في المدينة يصعد إلى الدرجة الأولى والأول الذي يتوج بلقب الدوري (1935 وهو لقبه الوحيد)، فإن اشبيلية يتميز بسجله الملئ بالألقاب خصوصاً في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي "الدوري الأوروبي" التي ظفر بها خمس مرات أعوام (2006 و2007 و2014 و2015 و2016) إضافة إلى لقب الدوري الإسباني عام (1946)ويدخل الفريقان مباراة الغد بدافع واحد وهو حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال والدوربي الأوروبي)، وإن كان اشبيلية الأقرب إلى ضمان تواجده في الأولى، بالنظر إلى احتلاله المركز الثالث برصيد 47 نقطة مقابل 33 نقطة لبيتيس الثاني عشر.ويسعى اشبيلية إلى تعزيز مركزه من أجل ضمان إحدى البطاقات الأربع المؤهلة إلى مسابقة دوري الأبطال، أو بالأحرى البطاقتين الأخيرتين كون الأوليتين مضمونتان بنسبة كبيرة لبرشلونة المتصدر (58 نقطة) وريال مدريد مطارده المباشر بفارق نقطتين, حيث يتنافس الفريق الأندلسي (47 نقطة) على البطاقتين الأخيرتين لدوري أبطال أوروبا مع أربعة فرق هي ريال سوسييداد وخيتافي (كلاهما يملك 46 نقطة) وأتلتيكو مدريد (45 نقطة) وفالنسيا (42 نقطة).في المقابل، لا يزال ريال بيتيس الثاني عشر (33 نقطة) يمني النفس بالتواجد في المسابقة القارية الأهم، لكن تخلفه بفارق 13 نقطة عن صاحبي المركز الرابع (ريال سوسييداد وخيتافي) يجعل مهمته صعبة جداً، والأمر ذاته بالنسبة للمركز السادس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي (12 نقطة عن أتلتيكو مدريد).ويأمل بيتيس أيضاً في الابتعاد عن المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية التي تفصله ثماني نقاط عن أولها (الثامن عشر) الذي يحتله ريال مايوركا الذي يستضيف برشلونة السبت المقبل.وتستكمل الجولة بعد غدٍ الجمعة بمباراتي غرناطة مع خيتافي، وفالنسيا مع ليفانتي، فيما يلتقي السبت إسبانيول مع ألافيس، وسلتا فيغو مع فيارال، وليغانيس مع بلد الوليد، على أن تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بلقاءات أتلتيك بلباو مع أتلتيكو مدريد، وريال مدريد مع إيبار، وريال سوسييداد مع اوساسونا.// انتهى //17:08ت م0147