الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالتعاون مع نجوم سابقين للعبة في القارة، حملة عبر مواقع التواصل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة أكثر شمولاً ترفع شعار "لتبقى إفريقيا آمنة"، ضمن جهود الحد من تفشي وباء "كوفيد-19" في القارة السمراء.وبحسب بيان للاتحاد أصدره اليوم: "دعا اللاعبون أقرانهم والجميع للمشاركة في التحدي من خلال تسجيل فيديو لهم وهم يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة، ونشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي".وتشمل لائحة اللاعبين الذين شاركوا في هذه المبادرة أحمد حسن (مصر)، بيربيتشوا نكوتشا (نيجيريا)، جوزيف يوبو (نيجيريا)، كريم حقي (تونس) وتريزور لومانا لوالوا (الكونغو الديمقراطية).ونقل البيان عن نائب الأمين العام للاتحاد أنطوني بافو قوله: "تجمع كرة القدم العديد من الناس من خلفيات وجنسيات ولغات مختلفة، ونأمل أن يجمع هذا التحدي الناس معاً".// انتهى //17:10ت م0149