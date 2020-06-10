الرياض 17 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 واسوقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة للتعاون المشترك مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لدعم الأبحاث الفكرية العلمية والأنشطة الثقافية واستضافة الباحثين والكتّاب لدراسة التنمية في اليمن، ومثّل الطرفان خلال التوقيع عن البرنامج المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، وعن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمين العام للمركز الدكتور سعود بن صالح السرحان.وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سيثري عمل البرنامج، فالمركز يبادر دائمًا للقيام بدور كبير ومؤثر، مؤكداً أن البرنامج لن يتوانى عن التعاون مع مختلف المنظمات، من خلال عقد شراكات تنموية مستدامة على الصعيد الدولي والسعودي واليمني، بهدف التعاون على بناء القدرات في البرنامج والاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات، حرصاً من البرنامج على تطبيق أفضل المعايير الدولية في تنفيذ مشاريعه التنموية.من جهته قال الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الدكتور سعود السرحان على ضوء توقيع هذه الاتفاقية "تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتوثيق جهود المملكة المبذولة في إعمار اليمن، كونها تؤسس لشراكة فعالة بين مركز الملك فيصل والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم الأبحاث الفكرية العلمية والأنشطة الثقافية واستضافة الباحثين والكتّاب لدراسة التنمية في اليمن.يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية يتعاونان باستمرار من خلال إقامة المحاضرات والندوات والأنشطة الثقافية والتي كان منها استضافة ندوة قدمها المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، بعنوان: "الحالة الإنسانية في اليمن من الإغاثة إلى التنمية وإعادة الإعمار" في شهر مارس من عام 2019م.// انتهى//17:11ت م0151