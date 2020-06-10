الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية في بيان له اليوم أن سباق جائزة إيطاليا الكبرى الذي أرجئ بداية بسبب فيروس كورونا المستجد، تم إلغاؤه نهائياً من روزنامة 2020، لينضم بالتالي إلى قائمة السباقات الملغاة بسبب تفشي "كوفيد-19".وأوضح الاتحاد أنها ستكون المرة الأولى منذ 30 عاماً تقريباً لا تستضيف حلبة توشكان جائزة إيطاليا الكبرى.وتأثر جدول بطولة الدراجات النارية بشكل كبير بتفشي الفيروس، اذ أقيمت منافسات فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط ضمن المرحلة الأولى من البطولة في الثامن من مارس الماضي، ولم تتم إقامة أي سباق منذ ذلك الحين, حيث تم حتى الآن إلغاء ثمانية سباقات وتأجيل عدد آخر.// انتهى //17:12ت م0153