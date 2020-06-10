تونس 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة التونسية اليوم بوزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المبعوث الخاص للعاهل المغربي محمد السادس ناصر بوريطة .وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان اليوم أن المسؤول المغربي بلّغ الرئيس التونسي رسالة شفوية من العاهل المغربي تتعلق بسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:13ت م0154