الدمام 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسعقد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، اليوم، اجتماعاً عبر الإتصال المرئي، مع مديري مكاتب الموارد البشرية في المنطقة ومديري وموظفي وموظفات التسوية الودية في المكاتب.ونوه المقبل، بحصول إدارة التسوية بالمنطقة الشرقية على المركز الأول خلال الربع الأول من ٢٠٢٠م في أعلى نسب للصلح والذي تجاوز المبلغ المسترد ٢٣ مليون ريال، مقدماً شكره للموظفين والموظفات، وحثهم على بذل المزيد لتحقيق النجاح والتميز والتفرد خاصة خلال الظروف الراهنة، والتي حولت جلسات التسوية إلى جلسات افتراضية مما تتطلب مجهوداً أكبر لإدارة الجلسات وتحقيق التسوية المرجوة من الجلسة، مقدماً دعمه ومساندته لهم.يذكر أن أن ادارات التسوية الودية بمكاتب الموارد البشرية استأنفت عملها فعلياً الأسبوع الجاري في حل القضايا عن طريق الإتصال المرئي، بناءً على توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي نصت بمباشرة الدعاوى المنظورة لدى المكاتب عبر الاتصال المرئي تسهيلًا على العملاء وضماناً لسلامة الأرواح خلال هذه الفترة.// انتهى//17:14ت م0155