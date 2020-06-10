مكة المكرمة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الموهوبين ( بنين - بنات ) ملتقى مكة الإثرائي والبحثي الصيفي للموهبة والإبداع 2020 عن بعد الذي بدأ من يوم الأحد الماضي ويستمر حتى نهاية الشهر عبر برنامج oom Cloud Meeting ) ) .ويستهدف الملتقى مخرجات البرنامج الوطني للكشف على الموهوبين ويشمل في( المستوى الأول ) طلاب وطالبات الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي فيما يشمل ( المستوى الثاني ) طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني المتوسط ، ويأتي (المستوى الثالث ) متضمناً طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط والصف الأول والثاني ثانوي.ويهدف الملتقى إلى تنمية قدرات الطلاب الموهوبين الذهنية والإبداعية وبناء الخبرات العلمية والتجريبية لديهم ، من خلال تقديم برامج إثرائية مكثفة وفق استراتيجيات واضحة ومحددة خلال الإجازة الصيفية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 كذلك ممارسة استراتيجيات ومهارات تفكيرية بصورة أكثر عمقاً وتنوعاً ، واستخدام أساليب البحث العلمي لدراسة بعض المواقف والظواهر الطبيعية ذات العلاقة بمحتوى البرنامج الإثرائي الرئيس .يذكر بأن الملتقى يُعد برنامج تطوعي يتضمن أنماط الرعاية التي تقدمها إدارة الموهوبين بنين / بنات بإدارة تعليم مكة المكرمة وذلك لتقديم برامج نوعية شمولية لفئة محددة من أبناء الوطن في مدارس التعليم العام خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال التعامل مع محتوى علمي يتحدى قدراتهم وينميها ليصل الطالب الموهوب إلى درجة الرضا عن ذاته ويكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه .// انتهى //17:17ت م0156