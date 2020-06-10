طرابلس 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسبحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا اليوم «إعلان القاهرة» الهادف إلى عودة أطراف الصراع الليبي إلى طاولة المفاوضات واستئناف العملية السياسية.وأعرب حفتر خلال لقائه السفير في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة عن شكره لجهود ألمانيا من أجل دعم السلام في ليبيا، مشيرا إلى استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.وكان الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري قد أكد الاثنين الماضي أن العمليات العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بعد التزام الطرف الآخر بـ«إعلان القاهرة».// انتهى //17:23ت م0159