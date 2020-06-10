عام / الأردن تسجل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/10/18 هـ الموافق 2020/06/10 م واس
عمّان 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 863 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، ان الحالات توزعت على 12 حالة مخالطة لمصابين، و 5 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود أحدهم أردني و4 أجانب، وحالة لأردني قادم من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 635 حالة.
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18:32ت م
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