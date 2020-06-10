عمّان 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 863 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، ان الحالات توزعت على 12 حالة مخالطة لمصابين، و 5 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود أحدهم أردني و4 أجانب، وحالة لأردني قادم من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 635 حالة.// انتهى //18:32ت م0178