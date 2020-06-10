بريدة 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسوقع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، بمقر فرع الوزارة، إتفاقية شراكة وتعاون بين فرع الوزارة ومزرعة الكعيدية بمحافظة عنيزة لتكون حقل ارشادي يستفاد منه للمزارعين كافه في نشر الوعي والثقافات الزراعية الصحيحة.و يأتي ذلك في اطار سعي وزارة البيئة والمياه والزراعة لنشر معارف وعلوم الزراعات الحديثة والمقننة والمتنوعة وبناء شراكات مع النماذج الناجحة والإستفادة منها في تطوير العمل الإرشادي.وأوضح المهندس الصوينع أن هذه الخطوة تأتي في اطار العمل التكاملي ما بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال اختيار النماذج الناجحة والإستفادة من التجارب الحقليه المتميزة وبناء القنوات الإرشادية المتنوعة .// انتهى //18:39ت م0180