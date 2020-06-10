الدمام 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واستنفذ أمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية بشكل دوري على كافة المنشآت التجارية في المنطقة حسب الخطة اليومية للتأكد من تطبيقها للتدابير والاحترازات الوقائية في كافة أماكن التجمع، استكمالاً للحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة، وامتثالاً للتعليمات والبروتوكولات الحكومية والوقوف جنباً لجنب مع الجهات ذات العلاقة معاً للحد من انتشار الفيروس، خاصةً بعد رفع تعليق العمل في المنطقة وعودة الحياة الطبيعية تدريجياً وبحذر.وأوصت الأمانة كافة المنشآت بالمنطقة بتجنب الممارسات الخاطئة في مكان العمل، والحرص على أن يكون مكان العمل نظيفاً وصحياً، والمواظبة على غسل اليدين جيداً، واتباع آداب العطس والسعال، والإلتزام بالبقاء في المنزل في حال ظهور الأعراض المرضية، كما يجب المواظبة على مسح الأسطح مثل المكاتب والطاولات، والمستلزمات المكتبية مثل الهواتف ولوحات المفاتيح، بمعقمٍ معتمد.وشددت أمانة الشرقية على ضرورة إلزام العاملين والمحيطين باتّباع آداب السعال والعطاس، والحرص على ارتداء الكمام واستخدام المناديل عند الرشح والسعال مع مراعاة التخلص منها بطريقة صحيحة، وإلزامهم بغسل اليدين جيداً، ووضع موزعات مطهر ومعقم اليدين في أماكن بارزة في مكان العمل، وتخصيص أماكن للعاملين والمتعاقدين والعملاء لغسل أيديهم بالماء والصابون.// انتهى//18:42ت م0182