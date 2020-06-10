الرباط 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأعلن رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني اليوم عن استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية ابتداء من يوم غد، مع استمرار منع التجمعات العمومية والمناسبات العائلية، وتأجيل فتح المطاعم والمسارح ودور السينما والمسابح العمومية.وأوضح في كلمة له خلال جلسة عمومية بمجلس النواب أن الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا متحكم فيها في المغرب بعد نقص حالات الإصابة وتقلص عدد الوفيات، داعيا المواطنين إلى عدم التراخي والاستمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها إجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي وسط الأماكن العامة.وأشار العثماني إلى أن حالة الطوارئ الصحية ستستمر لمدة شهر إضافي مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي على المناطق الخالية أو شبه الخالية من الوباء، وتقييم الوضع أسبوعيا بحكم التفاوت الحاصل بين المناطق في مؤشرات الإصابة.وفي الجانب الاقتصادي أشار المسؤول المغربي إلى أن الحكومة بمعية الشركاء الاقتصاديين بصدد إعداد خطة للإنعاش الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المقاولات، إضافة إلى اعتماد قانون موازنة تعديلي قريبا لإصلاح الاختلالات التي أحدثتها الجائحة.// انتهى //18:43ت م0183