حفر الباطن 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسبلغ عدد المتبرعين والمتبرعات لبنوك الدم بالمنشآت الصحية بمحافظة حفر الباطن، خلال شهر رمضان المبارك المنصرم، أكثر من 200 متبرع ومتبرعة، ساهموا في تلبية إحتياجات المرضى .وحرصت صحة حفر الباطن على إستقبال المتبرعين وفق الإجراءات والإحترازات الآمنة، داعيةً المواطنين والمقيمين للتقيد بالتعليمات والإلتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الخروج من المنزل وذلك عبر ارتداء الكمامات القماشية وغسل اليدين وتعقيمها وعدم المصافحة، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين والحد من التجمعات حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.// انتهى //18:45ت م0184