الدمام 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم، لقاءً تحت عنوان (كيف تستقطب المستثمرين)، استضافت خلاله المستشار المتخصص في شؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أسامة السلوم.واستعرض السلوم، جملة من الإشتراطات التي تحقق استمرار المشاريع الريادية الناشئة، وتضمن نتائجها وخطوات عمل الريادي وكيفية استقطابه للمستثمرين واقناعهم في الدخول لدعم المشاريع، مؤكداً على أهمية استقطاب المستثمرين لدعم رائد الأعمال من خلال الشراكة في مشروعه، من خلال شرائح متعددة منها "المستثمر الملائكي"، و "الأهل والأصدقاء"، و "رأس المال الجريء".وتحدث عن هذه الشرائح ومميزاتها وكيفية التعامل والتواصل معها معرفاً كل شريحة على حده، وخلص إلى عدداً من النقاط التي يراها هامة في هذا الشأن منها عدم التنازل عن أكثر من ٢٠٪ من المشروع لأي جولة استثمارية، ودمج أكثر من جهة في العملية الاستثمارية، والدخول الشخصي بوضع جزء من المبلغ، وربط الاستثمار بعقد عمل أو مشروع مشترك، وتقليل قيمة المشروع، مؤكداً على عدم الاستسلام في حالة رفض المستثمر، وضبط الأداء وعدم الخشية من حكم الآخرين.// انتهى //18:49ت م0185