الدمام 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية، مُمثلة في لجنة العقار والتطوير العمراني، بالتعاون مع أمانة المنطقة ، أمس، لقاءً عن بُعد، سّلط الضوء على التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني بالمنطقة.وأوضح وكيل الأمين المساعد للتعميـر والمشاريع بالأمانة، المهندس مازن عادل بخرجي، أن ما أصدرته وزارة الشئون البلدية والقروية مؤخرًا من تفويض أمناء المناطق والمدن بمزيد من الصلاحيات، يُسهم بشكل كبيـر في تطوير الخدمات المقدمة من الأمانات للمستفيدين ويُعجل بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالجوانب التخطيطية بالمنطقة، وذلك في إطار رؤية 2030م وما تهدف إليه الوزارة من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، واعتمدت المسارات المحدثة لمخططات تقسيم الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يومًا.وبين أن الأمانة أطلقت عددًا من البـرامج الالكترونية وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالتخطيط العمراني والإجراءات المرتبطة به عبر البوابة الجغرافية، إضافة إلى تغييرات كبيرة في التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني وما يرتبط بها من أنظمة وتشريعات على مستوى المملكة بما يتماشى مع توجهات رؤية 2030م والبـرامج المنبثقة عنها.واستعرض بخرجي، المراحل الاستراتيجية التي وضعتها الأمانة لتطبيقات الوصول الشامل باعتبارها أحد جوانب مبادرة أنسنة المدن، والتي تضمنت إعداد دراسة مسحية لحاضرة الدمام وأوضاع أصحاب الهمم وتحديد متطلباتهم وأولوياتهم، وإعداد (11) دليل استنادًا على معايير وأدلة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تتناول احتياجات أصحاب الهمم الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة، وإعداد التصاميم التفصيلية للوصول الشامل لخمسة مواقع بحاضرة الدمام، إضافة إلى إعداد المخطط الاستراتيجي للوصول الشامل لمدن حاضرة الدمام لتصبح مدنًا صديقة لأصحاب لذوي الاحتياجات الخاصة .// انتهى //18:52ت م0186