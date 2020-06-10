واشنطن 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسسجلت أسعار النفط تراجعاً لأكثر من اثنين بالمئة لينزل عن 41 دولاراً للبرميل اليوم، وذلك بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي، مما جدد المخاوف من انخفاض الطلب في ظل أزمة فيروس كورونا.وانخفض خام برنت 82 سنتاً بما يعادل 2% ليصل إلى 40.36 دولار للبرميل، كما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا أو 2.5 بالمئة ليسجل 37.98 دولار.// انتهى //19:35ت م0193