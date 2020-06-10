الرياض 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسكشفت اللجنة المنفذة لمبادرة "الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا " بمنطقة الرياض مؤخراً، عن صرف أكثر من مليون ريال خاصة بزكاة الفطر لهذا العام إلى جانب توزيع الهدايا والمعايدات على 456 مستفيد وذلك ضمن المساعدات المالية والإغاثية والطبية والإرشادية التي قدمتها المبادرة منذ انطلاقتها لما يقارب من 6 ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها .وكانت المبادرة التي شارك في أعمالها 27 شركة و123 جمعية وأكثر من 33 ألف متطوع تمكنت خلال الثلاثة أشهر الماضية من تسديد فواتير خدمات عامة، وتقديم المساعدات الطبية والنقدية، وبطاقات التسوق بمبلغ تجاوز 19 مليون ريال، وتوزيع أكثر من مليون وجبة غذائية وسلة تموينية، و "وجبة أفطار خلال شهر رمضان الماضي"، و 105 أطنان من التمور على المستفيدين ، فيما وصل أعداد المستفيدين من برامج التوعية والتدريب إلى قرابة المليوني مستفيد،يذكر أن اللجنة التي يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض علي بن حسن العجمي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.// انتهى //19:36ت م0194