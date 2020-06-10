نواكشوط 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بوفد حكومي جزائري برئاسة وزير الخارجية صبري بوقدوم .وأفاد وزير الخارجية الجزائري في تصريح إثر اللقاء، أنه تم خلال المحادثات التطرق للعديد من مجالات التعاون.ووصف زيارة وفد يضم عدة وزراء لموريتانيا بأنها تشكل بادرة لمزيد من التطور والازدهار للعلاقات بين البلدين الجارين، لافتًا النظر إلى أن هذه هي أول زيارة لوفد رسمي جزائري خارج البلاد، بعد انتشار وباء كورونا في العالم.وضم الوفد الجزائري وزراء الخارجية، والمالية، والتجارة، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.// انتهى //19:49ت م0199