محايل 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأغلقت بلدية بارق "مركزاً تجارياً ومطعماً" لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والنظامية .وكانت الفرق الرقابية التابعة للبلدية قد رصدت ضمن جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية مخالفة "مركز تسوق" ومطعم للاشتراطات الصحية ، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة المتعلقة بالصحة العامة من خلال الحملات على المحال التجارية، وذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.// انتهى //19:55ت م0200