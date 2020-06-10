لندن 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسحذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون الأكثر تضرراً ضمن اقتصادات الدول الكبرى جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.وقدرت المنظمة في تقرير اليوم تراجع اقتصاد المملكة المتحدة خلال العام 2020م بنسبة 11.5 %، مقارنة مع 11.4 % لفرنسا، و 11.1 لأسبانيا و 11.3 % في إيطاليا و 6.6 % لألمانيا.وعزت ذلك التراجع لكون قطاع الخدمات الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد المملكة المتحدة تأثر بشكل كبير بحالة الإغلاق التام التي صاحبت جهود محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما لفت التقرير النظر إلى أنه في حال حدوث موجة انتشار ثانية، فإنه من المقدر أن يتراجع اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 14 %.// انتهى //19:56ت م0201