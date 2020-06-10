ينبع 18شوال 1441هـ الموافق 10يونيو 2020م واسرفع رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع مراد بن على العروي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه ممثلا من مجلس الغرف السعودية بمجلس إدارة هئية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سائلا الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.// انتهى //20:57ت م0213